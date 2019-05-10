- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظيفة قيادية شاغرة لدى مجموعة الراشد بالخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظيفة قيادية شاغرة لدى مجموعة الراشد بالخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف شؤون موظفين”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظيفة المتاحة لحملة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2019م.
وبيّنت المجموعة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة قيادية شاغرة لدى مجموعة الراشد بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.