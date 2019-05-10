وظيفة قيادية شاغرة لدى مجموعة الراشد بالخبر

2019-05-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف شؤون موظفين”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظيفة المتاحة لحملة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2019م.

وبيّنت المجموعة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)