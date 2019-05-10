9 وظائف شاغرة للسعوديين في مجموعة الصايغ

2019-05-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الصايغ الصناعية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (9) وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “مندوب مبيعات دهانات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعرض التابعة للمجموعة في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من تخصصات: (الإدارة، أو التسويق)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

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وأفادت المجموعة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)