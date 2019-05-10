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2019-05-10 وظائف شاغرة للجنسين في البنك السعودي للاستثمار متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن البنك السعودي للاستثمار- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل فروع البنك في كل من الرياض، والخرج. وأبرز البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مدير التمويل المشترك (الرياض). Advertisements . مشغل كمبيوتر (الخرج). . مدير برامج مايكروسوفت (الرياض). وأوضح البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أغسطس 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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