4 وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة المجدوعي القابضة

2019-05-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدقق أول تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (البرمجة، أو تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

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. مدقق داخلي (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).