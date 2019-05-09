6 وظائف شاغرة لدى السيف القابضة بالرياض وتبوك

2019-05-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف إداري (الرياض).

. مساح كميات (تبوك).

. مدير مشروع (الرياض).

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. سكرتير تنفيذي (الرياض).

. موظف استقبال (الرياض).

. موظف شؤون الموظفين (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2019م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).