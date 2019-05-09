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7 وظائف إدارية شاغرة للخريجين في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للخريجين، ضمن برنامج حضانة المواهب، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. محلل إدارة الاستراتيجية.
. محلل برنامج القيادة.
. محلل دعم الأكاديمية التشغيلية.
. محلل العلامات التجارية.
. محلل المشروع العام.
. محلل التنوع والشمول.
. محلل خدمات وأنشطة الأفراد.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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