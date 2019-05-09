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وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في كلية الآداب بجامعة المؤسس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد)، والمخصصة لقسم التاريخ تخصص تاريخ طلاب عدد (2)، طالبات عدد (2)، للعام الدراسي 1440/1439هـ، وذلك حسب الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص تاريخ- آثار وإرشاد سياحي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– أن لا يقل تقدير المتقدم/ـة في البكالوريوس عن جيد جدًا.
– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ـة (30) سنة
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS .
– الحصول على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.
– أن لا يكون المتقدم/ــة حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.
وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب قسم التاريخ بمبنى رقم (112) غرفة رقم (394)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك من تاريخ 3 /9 /1440هـ إلى 23 /9 /1440هـ، خلال الدوام الرسمي.
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