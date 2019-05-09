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في مفاجأة سارة أعلن البنك الأهلي المصري عن حاجته لشغل وظائف شاغرة لحديثي التخرج من دفعات ” 2015-2016-2017-2018″ وذلك في تخصصات التجارة وإدارة الأعمال وإدارة البنوك وإدارة الموارد البشرية وكلية حقوق وعلوم حاسبات وكليات هندسة الحاسبات.
فرص عمل بـ البنك الأهلي
حيث أعلن البنك الأهلي عن شروط الوظيفة التي طرحها للجنسين من الشباب، وسوف نعرضها على حضراتكم في السطور القليلة القادمة والتي تبين تفاصيل وشروط الوظيفة ومنها:-
أولاً: ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.
ثانياً:- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات أو الكليات الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولة بشرط الحصول على درجة البكالوريوس.
ثالثاً: – ألا يقل التقدير العام عن جيد للمتقدم.
رابعاً:- ألا يزيد سن المتقدم عند التعين عن 28 سنة.
خامساً:- أن يكون محل إقامة المتقدم مطابق لبطاقة الرقم القومي.
حيث يمكن للمتقدم للواظائف التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري التقدم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الذي تم إتاحته لذلك من خلال هذا الرابط
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : البنك الأهلي يُعلن عن فرص عمل لعدد من خريجي بعض الكليات منها الحقوق والتجارة.. تعرف على الشروط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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