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2019-05-09 وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والطائف، والظهران”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . رئيس عمليات سلسلة التوريد (الرياض). . مشرف فني متجر التسليح- التايفون (الطائف). Advertisements . مدير الجودة (الرياض). . مدير خدمات تقنية المعلومات (الظهران). . رئيس العمليات التجارية (الظهران). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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