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وظائف قيادية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. خبير إدارة الإستراتيجية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.
. مدير المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.
. محلل أول الامتثال: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
. مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو تقنية المعلومات، أو نظم المعلومات التجارية، أو الأمن السيبراني، أو الأعمال الرقمية، أو علوم الكمبيوتر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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