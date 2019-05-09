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وظائف فنية شاغرة في شركة نوماك بالشرقية والشعيبة

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2019-05-09

وظائف فنية شاغرة في شركة نوماك بالشرقية والشعيبة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من الشرقية، والشعيبة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل محلي (الشرقية): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

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. مشرف كهربائي (الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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