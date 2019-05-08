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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إكسترا في الخبر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة الخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف التجارة الإلكترونية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).
. أخصائي تطبيقات التجزئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، الهندسة).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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