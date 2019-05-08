شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) لعام 1440هـ في (كلية الملك فهد الأمنية)، للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- ألا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.

3- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

4- أن يكون حائزًا على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

5- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

6- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية.

7- أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية.

8- ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

9- أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

التخصصات المطلوبة لدورة تأهيل الضباط الجامعيين (49) بكلية الملك فهد الأمنية:

1- طب وصيدلة:

– طب أسنان.

– طب بشري (عام).

– صيدلة.

– طب شرعي.

2- علوم طبية تطبيقية:

– أجهزة طبية.

– مختبرات طبية.

– تمريض.

– علاج طبيعي.

– علاج تنفسي.

– أخصائي صحة فم وأسنان (رعاية أسنان).

– أخصائي عظام.

– أخصائي طوارئ.

– أخصائي تخدير.

– أخصائي بصريات.

– أخصائي تغذية.

– أخصائي أشعة.

– طب بيطري.

3- حاسب آلي:

– تقنية حاسب.

– تقنية معلومات.

– أمن معلومات.

– علوم حاسب.

– هندسة شبكات.

– هندسة برمجيات.

– نظم المعلومات.

– شبكات حاسب.

– هندسة حاسب.

– إدارة معلومات.

– دعم فني.

– تقنية شبكات (الكليات التقنية والمدربين وما يعادلها).

– تقنية برمجيات وتطبيقات.

4- الهندسة:

– هندسة كهربائية.

– الهندسة الكهربائية التحكم والأنظمة الذكية.

– الهندسة الكهربائية القوى الكهربائية.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة مدنية.

– الهندسة المدنية (الإنشاءات / التشييد).

– الهندسة المدنية (المياه والبيئة).

– هندسة معمارية- عمارة.

– هندسة التخطيط والتصميم العمراني.

– هندسة صناعية (نظم).

– هندسة إلكترونيات.

– هندسة اتصالات.

– هندسة اتصالات وإلكترونيات.

– هندسة مساحة.

– هندسة بحرية.

– هندسة نووية.

– هندسة سلامة وحماية.

– هندسة إطفاء.

– هندسة كيميائية.

– هندسة طيران.

– هندسة النقل والمرور.

– هندسة إشعاعية.

– هندسة بيئية.

– هندسة صيانة وتشغيل.

– هندسة رادارات وأنظمة أمنية.

– إدارة هندسية.

5- هندسة تقنية (خريجي الكليات التقنية وما يعادلها):

– تقنية إلكترونيات وصناعة تحكم.

– تقنية تبريد وتكييف.

– تقنية كهربائية.

– تقنية محركات ومركبات.

6- العلوم:

– إحصاء.

– بحوث وعمليات.

– أساليب كمية.

– فيزياء.

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– رياضيات.

– كيمياء.

– كيمياء حيوية.

– جيولوجيا.

– جيوفيزياء.

– أحياء.

– أحياء دقيقة.

– أدلة جنائية.

– علوم جنائية.

– بيئة.

– أرصاد.

– هندسة زراعية.

– علوم تغذية.

7- العلوم والدراسات البحرية:

– موانئ ونقل بحري.

– مساحة بحرية.

– بيئة بحرية.

– سلامة بحرية.

– علوم بحار.

– دراسات بحرية.

8- لغات وترجمة:

– لغة إنجليزية.

– لغة تركية.

– لغة أوردية.

– لغة فارسية.

– لغة صينية.

– لغة فرنسية.

– لغة ألمانية.

– لغة إسبانية.

9- تربية:

– تربية بدنية.

– التربية الفنية.

10- علوم إدارية:

– إدارة النقل الدولي.

– علاقات دولية.

– علوم سياسية.

– تنظيم وتطوير إداري (تخطيط وتنظيم).

– إدارة أعمال.

– إدارة عامة.

– إدارة جودة.

– موارد بشرية.

– نظم معلومات إدارية.

– محاسبة.

– إدارة أعمال حج وعمرة.

– إدارة مالية (الاستثمار- وإدارة المخاطر- تمويل).

– إدارة المشروعات.

– إدارة صحة ومستشفيات.

– إدارة تخطيط.

– اقتصاد.

– اقتصاديات أعمال.

11- علوم اجتماعية:

– نظم المعلومات الجغرافية.

– خرائط.

– خدمة اجتماعية.

– علم اجتماع.

– تاريخ.

– جغرافيا.

– علم معلومات (مكتبات ومعلومات).

– إدارة مكتبية.

– علم نفس.

– أخصائي نفسي.

– عدالة جنائية.

– أمن وطني.

12- الصحافة والإعلام:

– علاقات عامة.

– الجرافيكس والوسائط المتعددة.

– إعلام (إعلام واتصال تسويقي).

– صحافة (صحافة ونشر إلكتروني).

– إذاعة وتلفزيون.

13- الشريعة والدراسات الإسلامية:

– شريعة إسلامية.

– دعوة وثقافة إسلامية.

– دراسات قرآنية.

– عقيدة ومذاهب معاصرة.

– أصول دين.

14- اللغة العربية:

– لغة عربية.

15- القانون:

– قانون (أنظمة).

– قانون بحري.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/09/07هـ الساعة 11:00 صباحًا وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/09/11هـ الساعة 11:00 صباحًا.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا