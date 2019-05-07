وظائف إدارية شاغرة لدى شركة غازكو بالرياض

2019-05-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المبيعات الأعمال الصغيرة والسكنية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو المبيعات)، أو أي تخصص ذو الصلة.

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. أخصائي التخطيط الاستراتيجي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)