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2019-05-07 7 وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض وجدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير حسابات أول (الرياض). . أخصائي أول تسويق المنتجات (الرياض). . مدير منطقة الامتياز (جدة). Advertisements . محلل أول استهلاك النطاق العريض (عدد وظيفتين/ الرياض). . محلل أول خدمات مسبقة الدفع (الرياض). . مستشار رئيسي- المنتجات (الرياض). وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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