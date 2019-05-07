18 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالهيئة الملكية

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر 18 وظيفة تدريبية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من (الرجال و النساء) في كل من (معهد ينبع التقني و معهد اللغة الإنجليزية) لحملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التالية:

1- الهندسة الميكانيكية (بكالوريوس) – رجال

2- الكيمياء (بكالوريوس ) – رجال

3- الهندسة الكيميائية (بكالوريوس ) – رجال

4- المحاسبة (بكالوريوس ) – رجال

5- الهندسة الكهربائية (بكالوريوس ) – رجال

6- سلاسل الإمداد (بكالوريوس ) – رجال

7- إدارة الأعمال (بكالوريوس ) – رجال

8- الرياضيات (بكالوريوس ) – رجال

9- تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية (الشهادة الجامعية المتوسطة ) – رجال

10- تربية بدنية (بكالوريوس ) معهد اللغة الإنجليزية – نساء

وأوضحت أن شروط التقدم إلى الوظائف المتاحة هي:

1- ألا يزيد العمر عن (28) سنة.

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2- ألا يقل التقدير عن (جيد جداً) في جميع المؤهلات المطلوبة بالانتظام الكلي.

3- الحصول على شهادة توفل (TOEFL) أو شهادة آيلتس (IELTS).

4- أن تكون المؤهلات امتداد للتخصص.

5- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

6- مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها في موقع التوظيف.