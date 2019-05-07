وظائف شاغرة : عاجل “تجارة وحقوق وغيرهما”| البنك الأهلي والتجاري الدولي يعلنان رسمياً عن حاجتهما...

أعلن اليوم البنك الأهلي المصري عن حاجته إلى موظفين جدد للعمل بفروع البنك المختلفة، على أن يكون المتقدم من خريجي عام 2015 إلى 2018، وأعلن البنك عن الشروط المطلوبة وكيفية التقديم.

التخصصات والجامعات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري

كلية التجارة.

كلية الحقوق.

كلية هندسة حاسبات.

إدارة أعمال.

إدارة موارد بشرية.

إدارة بنوك.

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن شروط التقديم لوظائفه والتي جاءت كالتالي.

1- ألا يقل التقدير عن جيد.

2- عدم وجود أقارب للمتقدم وحتى الدرجة الثالثة.

3- عدم زيادة سن المتقدم عن 28 سنه.

4- مطابقة محل الإقامة لما هو متواجد بالبطاقة.

كما يمكن التقدم لوظائف البنك الأهلي بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط

ومن جهة أخرى أعلن البنك التجاري الدولي عن حاجته لموظفين جدد لشغل بعض الوظائف الخالية، وللإضطلاع على التفاصيل اضغط على هذا الرابط