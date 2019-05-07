2019-05-07

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. وكيل شرعي/ محصل ديون.

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. منفذ مبيعات.

. سكرتير.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أغسطس 2019م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)