6 وظائف إدارية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2019-05-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسجل ساعات دوام (عدد وظيفتين).

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. مشغل مركز الاتصال.

. مراقب عمال (عدد 3 وظائف).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2019م.

وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)