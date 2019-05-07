وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

2019-05-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول، وبمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي التصوير الطبي- الطب النووي.

. فني صيدلة.

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. سكرتير تنفيذي- التجمع الصحي الأول (للسعوديين).

. مساعد طب الأسنان (للنساء).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مايو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)