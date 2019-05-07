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31 وظيفة شاغرة لدى مجموعة إيلاف في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مقدم طعام (عدد 27 وظيفة).
. كهربائي (عدد 4 وظائف).
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 6 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2019م.
وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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