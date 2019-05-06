وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 6/5/2019

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نساهم في نشر عدد كبير من الوظائف الشاغرة بمختلف الصحف المصرية والعربية، من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، حيث نستمر في نشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 6 مايو 2019، لإتاحة اكبر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تتناسب مع جميع المؤهلات، ونستعرض الآن جديد وظائف اليوم على مصر فايف.
ننشر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 6/5/2019، وقد تضمنت عدد من الوظائف الشاغرة لمختلف المؤهلات عليا ومتوسطة ودبلومات، من مهندسين ومحاسبين وسكرتارية وفنيين وعمال وسائقين وغيرها من فرص العمل المتميزة في كافة التخصصات و للعمل بكبرى الشركات، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-
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وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 6/5/2019:-
- وظائف خالية بشركة TREE للملابس.
- مطلوب جميع المؤهلات للعمل بشركة تيوليب للاستيراد والتصدير.
- وظائف خالية بشركة كبرى بالمنطقة الحرة تعمل في مجال النسيج والصباغة.
- وظائف خالية بمصنع مدام خشاب بسبورتنج.
- شركة المصري للحديد عن فرص عمل شاغرة.
- فرص عمل بنادي السيارات والرحلات المصري.
- وظائف شاغرة بنادي جولدن اسمرات هايتس بالمقطم.
- وظائف شاغرة بشركة وان بانوراما للسياحة.
- مطلوب اصطاف للعمل بسلسلة مطاعم كبرى.
- وظائف شاغرة بشركة ايجى ستار اكسبريس للخدمات المتكاملة.
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