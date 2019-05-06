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وظائف شاغرة في وزارة الدفاع بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات

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2019-05-06

وظائف شاغرة في وزارة الدفاع بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة بجميع مناطق المملكة على سلم الموظفين العام وبند العمال.

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وقالت وزارة الدفاع: إن على الراغبين بالتقدم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني  ([email protected]).

وأوضحت وزارة الدفاع أن آخر يوم للتقديم بتاريخ 1440/09/12هـ.

 





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