وظائف شاغرة في وزارة الدفاع بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة بجميع مناطق المملكة على سلم الموظفين العام وبند العمال.

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وقالت وزارة الدفاع: إن على الراغبين بالتقدم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وأوضحت وزارة الدفاع أن آخر يوم للتقديم بتاريخ 1440/09/12هـ.