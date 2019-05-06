18 وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بينبع

2019-05-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التدريبية والتعليمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى معهد ينبع التقني، ومعهد اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية في محافظة ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدرب- هندسة ميكانيكية (للرجال).

. مدرب- هندسة ميكانيكية/ الاختبارات اللاإتلافية (للرجال).

. مدرب- هندسة ميكانيكية/ تكييف وتبريد (للرجال).

. مدرب- كيمياء (للرجال).

. مدرب- هندسة ميكانيكية/ تشغيل معدات ثقيلة (للرجال).

. مدرب- هندسة كيميائية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. مدرب- محاسبة (للرجال).

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. مدرس مدرب- هندسة كهربائية/ آلات الدقيقة (عدد وظيفتين/ للرجال).

. مدرس مدرب- هندسة كهربائية/ قوى كهربائية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. مدرب- سلاسل الإمدادات (للرجال).

. مدرب- إدارة أعمال (للرجال).

. مساعد مدرب- تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية (عدد وظيفتين/ للرجال).

. مدرب- رياضيات (للرجال).

. مدرس مدرب- تربية بدنية (للنساء).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)