وظائف شاغرة : وظائف خالية في الشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتأمين أمم أفريقيا.. تعرف على التفاصيل...

أعلنت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية للمشاركة فى تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية بمرتبات مجزية، بالإضافة لمميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزى الموحد والوجبات.
وأوضحت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة أنه يمكن للمتقدم للوظيفة عن طريق الاستفسار والتقديم على ٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤– ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨– ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣– ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠.
ومن يرغب في التقدم للوظيفة عليه التوجه إلى مقر الشركة: 21 شارع محمد على البقلى – ميدان المحكمة – مصر الجديدة – القاهرة.
ومن جانبها كشفت آية حسام مسؤول الموارد البشرية بالشركة الأفريقية الخاصة بالأمن والحراسة، عن تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”على قناة “ten”.
حيث أوضحت “حسام” أنه على المتقدم للوظيقة تقديم المؤهل وصورة البطاقة وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد.
وأشارت “حسام” إلى أن المرتبات بحد أدنى 3 آلاف جنيه في حالة عدم وجود خبرة، ويزيد المرتب حسب عدد سنوات الخبرة وقدرات وخبرات المتقدم، مبينة أن العمل سيكون مستمرًا من بداية مايو وحتى نهاية بطولة أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تبدأ يونيو المقبل.
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