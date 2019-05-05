- 1/30
- 2/30
- 3/30
- 4/30
- 5/30
- 6/30
- 7/30
- 8/30
- 9/30
- 10/30
- 11/30
- 12/30
- 13/30
- 14/30
- 15/30
- 16/30
- 17/30
- 18/30
- 19/30
- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30
- 24/30
- 25/30
- 26/30
- 27/30
- 28/30
- 29/30
- 30/30
نتابع عرض تحديث إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 22 أبريل 2019، حيث نستمر على مصر فايف فى تقديم مختلف الوظائف اليومية والأسبوعية من مختلف الصحف المصرية والعربية وكبرى الشركات لكافة متابعينا، وننشر الآن إعلانات وظائف الوسيط اليوم الاثنين على مصر فايف.
نواصل تقديم جديد وظائف الوسيط لليوم الاثنين 22/4/2019، فقد تضمنت مجموعة من أحدث الوظائف المتميزة لمختلف المؤهلات من عمال وفنيين وأخصائيين ومندوبين وسائقين وسكرتارية وغيرها من الوظائف المتميزة لمختلف التخصصات.
مواضيع ذات صلة:-
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي لجميع المؤهلات
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 15/4/2019
- إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي
إعلانات وظائف الوسيط اليوم الاثنين 22/4/2019 :-
- وظائف خالية بسلسلة مطاعم بيتزا كوين بالإسكندرية.
- فرص عمل بشركة اورانج بالإسكندرية.
- مطلوب جميع المؤهلات للعمل بشركة أهداف للتنمية والمشروعات السياحية.
- فرص عمل بقرية البنوك السياحية.
- وظائف خالية بشركة رجب للتصدير والاستيراد.
- فرص عمل بجمعية خيرية تعمل في مجال رعاية الأيتام.
- وظائف خالية بشركة استثمارية أجنبية.
- مطلوب طباخ انترناشيونال والعمل فورا.
- وظائف خالية بالشركة السعودية لصناعة المواسير ولوازمها.
- مطلوب أطباء للعمل بدولة الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 22/4/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.