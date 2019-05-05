وظائف شاغرة : وظائف خالية في بنك CIB لحديثي التخرج.. تعرّف على الشروط وطريقة التقديم

دائما نقدم لك عزيزي القارئ الجديد والحصري عن عالم الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، من خلال بوابتكم المفضلة “مصر فايف”، حيث أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عبر الموقع الرسمي له، عن عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت تفاصيلها كالآتي:

Outsource – CLCU Officer

ويشترط في المتقدم الأتي:

– الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

– الحد الأدنى 0-2 سنوات من الخبرة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

– إجادة مهارات الكمبيوتر.

وللتقديم للوظيفة من هنــــــا.

Direct Sales Agent – Outsource

ويشترط في المتقدم الآتي:

– الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

– خبرة من 0- 2 في مبيعات التجزئة.

Advertisements

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

– المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

وللتقدم للوظيفة من هنـــــا.

اقرأ أيضا:

براتب يصل إلى 5000 جنيه.. وزارة القوى العاملة تطرح 12 ألف وظيفة لجميع المؤهلات بجميع المحافظات

Datacenter Operator – Outsourced

ويشترط في المتقدم الآتي:

– درجة البكالوريوس في الهندسة / علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات.

– الحد الأدنى 0-2 سنة من الخبرة في وظائف مماثلة.

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

– معرفة ممتازة بـMS Office خاصة الـ(Excel).

وللتقدم للوظيفة من هنــــــــا.