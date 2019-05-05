وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة “أورانج مصر”.. تعرف على التفاصيل

أعلن الموقع الرسمي لشركة الاتصالات الشهيرة “أورانج مصر”، عن حاجتها إلى وظائف خالية.
أولا: TDV Specialist
واشترطت الشركة حصول المتقدم على شهادة في مجال هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو علوم الكمبيوتر، وان يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في نفس المجالن ويجيد اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم للوظيفة من هذا الرابط بعد تأسيس حساب على موقع الشركة، وسوف ينتهي التقديم في 25 يوليو 2019.
ثانياً: Global Tech Support Expert
واشترطت الشركة في المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال، وعلى إجادة تامة باللغة الإنجليزية.
وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم للوظيفة من هذا الرابط بعد تأسيس حساب على موقع الشركة، وسوف ينتهي التقديم في 25 يوليو 2019.
ثالثا: Tech Data Validation for Chg
واشترطت الشركة في المتقدم أن يكون لديه خبرة سنتين في مجال الاتصالات.
وأوضحت الشركة أنه يمكن التقديم للوظيفة من هذا الرابط بعد تأسيس حساب على موقع الشركة، وسوف ينتهي التقديم في 25 يوليو 2019.
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