وظائف شاغرة : وظائف شاغرة بالبنك الأهلي المصري.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري، من خلال الموقع الرسمي له على شبكة الانترنت عن رغبته في تعيين عدد جديد من حديثي التخرج حيث تتوفر به وظائف شاغرة.

ووفقًا لما ذكره البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي فإن المطلوب حديثي التخرج من دفعات 2015- 2016- 2017- 2018 وذلك في عدة تخصصات تتمثل في كلية الحقوق وكلية هندسة الحاسبات وعلوم حاسبات بالإضافة لتخصصات إدارة الأعمال وإدارة الموارد البشرية وتخصص التجارة أيضًا.

وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي عدة شروط يجب أن تتوفر فيمن يرغب للتقدم لهذه الوظائف وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات والمعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون حاصل على درجة البكالوريس.

كما حدد البنك الأهلي شرط آخر يتمثل في ألا يقل التقدير العام عن جيد، ولا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة، كما أعلن عن شرط آخر يتمثل في ألا يزيد السن عن 28 عامًا، بإلاضافة لشرط آخر يتمثل في أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي.

وعلى من يرغب في التقدم للوظائف الدخول والتقديم عبر هذا الرابط.