وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي لجميع المؤهلات

نواصل تقديم جديد الوظائف الأسبوعية على مصر فايف، حيث نستعرض اليوم جديد وظائف الوسيط الأسبوعي لليوم الجمعة 26 أبريل 2019، وتتضمن عدد كبير من فرص العمل المناسبة لمختلف المؤهلات والمقدمة من كبرى الشركات والمكاتب، وتعتبر جريدة الوسيط مم كبرى الصحف العربية والمصرية، ونتابع الآن عرض أحدث الوظائف لليوم على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/4/2019، إعلانات وظائف شاغرة متميزة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، من وظائف مهندسين وأخصائيين وعمال وفنيين ومدرسين ومندوبين وسائقين وغيرها من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات، و نستعرضها الآن بالصور على مصر فايف.

مواضيع ذات صلة:-

Advertisements

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 22/4/2019

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعي لجميع المؤهلات

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 15/4/2019

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 26/4/2019:-

وظائف خالية بشركة اونكس للاستشارات الصناعية وإنشاء المصانع. مطلوب فنيين للعمل فورا بالمملكة العربية السعودية. وظائف شاغرة بسلسلة مطاعم بيتزا كوين بفروعها بالإسكندرية. وظائف خالية بشركة ايجيبت ستار ميكس والتعيين فورا. وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى للتعيين فورا. مطلوب موظفين من الجنسين للعمل بشركة رجب للتصدير والاستيراد. فرص عمل بشركة تجميد خضروات كبرى بالإسكندرية. مطلوب أطباء للعمل بدولة الكويت. مطلوب للتعين فورا لشركة استثمارية أجنبية . فرص عمل بشركة دوائية كبرى.

ونتابع الآن بالصور عرض وظائف الوسيط لليوم الجمعة 26/4/2019 على مصر فايف.