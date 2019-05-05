- 1/3
- 2/3
- 3/3
دائما نقدم لكم الجديد عن الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، حيث أعلن مستشفى الهرم التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن حاجته لعدد من الأطباء في 4 تخصصات.
وتشمل هذه التخصصات: “أخصائي رعاية مركزة وقلب، أخصائي تخدير، أخصائي طوارئ، طبيب مقيم حاصل على الجزء الأول من الزمالة أو الماجستير في التخصصات المذكورة”.
وحدد المستشفى 1650 جنيهًا للأخصائي مقابل الشفت (24 ساعة)، و1350 جنيهًا للطبيب الحاصل على الجزء الأول من الزمالة أو الماجستير.
كما أعلن مستشفى معهد ناصر عن احتياجه لشغل وظائف أطباء رعاية مركزة، وتشمل الوظائف “أخصائي رعاية مركزة، وطبيب مقيم رعاية مركزة”، على أن تكون قيمة الشفت (24 ساعة)، لأخصائي الرعاية 1400 جنيه، وللطبيب المقيم رعاية مركزة حاصل على الجزء الأول 1000 جنيه، والطبيب المقيم رعاية مركزة 800 جنيه.
وتقدم الطلبات حتى مساء اليوم 25 أبريل على البريد الإلكتروني لمعهد ناصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : الصحة تبحث عن أطباء: اليوم بـ 1650 جنيهًا بمستشفى الهرم.. و1400 بمعهد ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.