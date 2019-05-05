وظائف شاغرة : وظائف خالية في البنك الأهلي اليوناني NBG.. تعرف على التفاصيل

أعلن الموقع الرسمي للبنك الأهلي اليوناني NBG، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية.

1- Corporate Risk Supervisor

ويشترط البنك في المتقدم للوظيفة أن يكون لديه خبرة من 5 إلى 7 سنوات في مجال الخدمات المصرفية، وأن يكون حاصل على دورات تدريبية في نفس المجال، وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

2- Branch Manager

وأضح البنك أن المتقدم للوظيفة سيكون مسؤول عن تحقيق أهداف الفرع من خلال وضع خطة المبيعات اللازمة والمتابعة اليومية لأداء الموظفين، بجانب القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين أداء الفرع وتحقيق الأهداف المرجوة، وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

3- Branch Head of Operations

وتتحدد مهام تلك الوظيفة في مساعدة مدير الفرع في تحقيق هدف مبيعات الفرع، وتطبيق سياسات البنك والإجراءات في جميع المعاملات، وسيكون هذا الموظف المسؤول عن العمليات اليومية للفرع، بشرط امتلاك خبرة من 1 إلى 3 سنوات خبرة في نفس المجال، وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

4- Corporate Relationship Manager

وأوضح البنك أن مهام هذه الوظيفة هي تعظيم ربحية الشركة من خلال تعزيز بناء علاقات مع الشركات ضمن سياسة وأهداف البنك، بشرط أن يكون المتقدم لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات في نفس المجال، وللتقدم للوظيفة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.