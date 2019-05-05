وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة LG & Smart homes & CompuMe.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة ( LG & Smart homes & CompuMe ) عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية بأحدث فروعهم بالقاهرة والجيزة.

تشترط الشركة أن يكون المتقدم لديه الخبره من سنة إلى 2 سن، السن من 21 الى30، من مناطق القاهرة و الجيزة، مؤهلات عليا، ذكور و إناث، لديه موقف محدد من التجنيد.

وطبيعة العمل تكون 8 ساعات عمل، شيفتات متغيرة، يوم واحد إجازة فى الأسبوع، ويحصل الفائز بالوظيفة على مرتب ثابت + عمولات + حوافز، وتأمينات طبيه وتأمينات اجتماعية، وفرص للترقي.

2. سواقين درجة اولي وثانية وثالثة يشترط وجود رخصة مهنية(drivers) للعمل 8 ساعات عمل، يوم واحد إجازة فى الإسبوع، مقر العمل مكرم عبيد، وشروط التقديم:-

-مؤهل ( متوسط / فوق متوسط )

-موقف من التجنيد

السن حد أقصى 45

ويحصل السائق على التأمين الطبي والاجتماعي، المرتب الثابت+ بدالات (بدل شحن +بدل سفر +عدد ساعات إضافية ). 3. مندوبين توزيع (runner) للعمل 8 ساعات عمل، يوم واحد إجازة فى الإسبوع، مقر العمل مكرم عبيد، وشروط التقديم:-

-مؤهل ( متوسط / فوق متوسط )

-موقف من التجنيد

السن حد أقصى 45

ويحصل السائق على التأمين الطبي والاجتماعي، المرتب الثابت+ بدالات (بدل شحن +بدل سفر +عدد ساعات إضافية ). Advertisements 4.تسويق (markting) للعمل 8 ساعات عمل، ويومين إجازة ، وموقع العمل: مصر الجديدة. شروط التقديم:-

– درجة البكالوريوس

– (الخبرة 0-1) 5. منسق شحن (shipping coordinator ) بشرط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس، ويجيد استخدام الاكسيل

– (الخبرة 0-1)، طبيعة العمل 8 ساعات عمل يومان إجازه فى الأسبوع، ومقر العمل فى الدقى ، ويحصل المتقدم على التأمين الطبي والاجتماعي.

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