وظائف شاغرة : وظائف خالية في البنك الأهلي المصري لخريجي «تجارة-علوم-حقوق-هندسة».. تعرف على الشروط والتفاصيل...

دائما نقدم لكم الجديد والحصري عن عالم الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، حيث أعلن البنك الأهلي المصري، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة لحديثي التخرج، دفعات 2015 – 2016 – 2017 – 2018، وذلك في تخصصات التجارة، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، إدارة البنوك، علوم حاسبات، كلية الحقوق، كليات هندسة الحاسبات.

شروط التقدم للوظائف

1- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات أو الكليات الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولة بشرط الحصول على درجة البكالوريوس.

2- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

3-ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

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4- ألا يزيد سن المتقدم عند التعيين على 28 عامًا.

5- أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي.

من يتوافر فيه الشروط ويرغب في التقديم للوظائف، متاح التقدم للوظيفة إلكترونيا، من هنــــــاااااا.