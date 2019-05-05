وظائف شاغرة : وظائف خالية في البنك الأهلي المصري لخريجي «تجارة-علوم-حقوق-هندسة».. تعرف على الشروط والتفاصيل...

دائما نقدم لكم الجديد والحصري عن عالم الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، حيث أعلن البنك الأهلي المصري، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة لحديثي التخرج، دفعات 2015 – 2016 – 2017 – 2018، وذلك في تخصصات التجارة، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، إدارة البنوك، علوم حاسبات، كلية الحقوق، كليات هندسة الحاسبات.
شروط التقدم للوظائف
1- أن يكون المتقدم من طلاب الجامعات أو الكليات الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولة بشرط الحصول على درجة البكالوريوس.
2- ألا يقل التقدير العام عن جيد.
3-ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.
4- ألا يزيد سن المتقدم عند التعيين على 28 عامًا.
5- أن يكون محل الإقامة للمتقدم مطابق للرقم القومي.
من يتوافر فيه الشروط ويرغب في التقديم للوظائف، متاح التقدم للوظيفة إلكترونيا، من هنــــــاااااا.
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