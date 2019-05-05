وظائف شاغرة : وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة التنمية المحلية والزراعة والنقل والإسكان والمرافق عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة الإسكان والمرافق:

رئيس قطاع الشئون الفنية والإمداد والتموين.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرنامج التدريبي المقرر.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة العالية، وذلك للمتقدمين من العاملين بالتعمير.

قضاء مدة لا تقل عن 18 عامًا من بينها عام في وظيفة عالية.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 10-4-2019 وحتى 9-5-2019.

وظائف وزارة النقل:

رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

​اجتياز البرنامج التأهيلي الخاص بالترقي لوظائف رؤساء الإدارات المركزية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 14-4-2019 وحتى 13-5-2019.

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وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

مدير عام منطقة الفيوم.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرنامج التدريبي لشغل الوظيفة.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 15-5-2019.

وظائف وزارة التنمية المحلية:

وكيل أول وزارة.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى، وذلك للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.

قضاء مدة لا تقل عن 18 عامًا، وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 16-5-2019.