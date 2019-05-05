الحرس الوطني يعلن توفر وظائف نسائية عسكرية

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت ‏وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً للوظائف النسائية لرتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي) بالقطاع الغربي لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية العامة.

الشروط

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

4- أن لا يقل عمرها عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد عن خمسة وثلاثين (35) عاماً.

5- أن لا يقل طولها عن (160) سم ولا يزيد عن (195) سم .

6- أن يتناسب طولها مع وزنها وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني .

7- أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

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8- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم.

10- أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة ( لذوات التأهيل الجامعي و كليات التقنية و الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية).

11- أن تجتاز اختبار القبول و المقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.

12- أن تكون المتقدمة من سكان مدينتي (المدينة المنورة-الطائف).

ملاحظة: لن يتم النظر في طلب أي متقدمة مخالفة للشروط الموضحة بعاليه أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة.

* الأولوية للمتقدمات الحائزات على المؤهل الأعلى و خبرة سابقة في المجال الأمني.

* يجب إرفاق ما يثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك – فاتورة كهرباء – عقد إيجار).

* في حال القبول المبدئي سيتم التواصل برسالة نصية على جوال المتقدمة المدخل في البيانات (نأمل التحقق من صحة رقم الجوال).

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال هذا الرابط (هنا).