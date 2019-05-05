وظائف شاغرة لدى بلدية النماص وهذه الشروط

2019-05-05

متابعات الخليج 365 ـ النماص

أعلنت بلدية محافظة النماص، صباح الأحد 5 أيار/مايو الجاري، عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين.

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وبيّنت البلدية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، رغبتها في إشغال الوظائف الشاغرة، لحاجة العمل الماسة.

واشترطت أن يكون المتقدم من ضمن المسجلين في برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد)، موضحة أنّه “يبدأ التقديم على الوظائف الشاغرة، اليوم الأحد، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.