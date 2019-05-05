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النقابة العامة للسيارات تعلن توفر وظائف موسمية في 3 مدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت النقابة العامة للسيارات عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1440هـ، للعمل في المدن التالية (جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، حيث سيكون آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية بتاريخ 1440/10/30هـ، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تعليمات مهمة
• مراجعة النقابة لإجراء المقابلة الشخصية وتدقيق البيانات.
• آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية 1440/10/30هـ.
• سوف يلغى الطلب لمن لم يعمل المقابلة الشخصية.
• فرع جدة (للعمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لموسم حج 1440هـ).
موعد التقديم:
– مكة المكرمة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/30هـ).
– جدة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ).
– المدينة المنورة (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/10/15هـ).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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