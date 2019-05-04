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وظيفة قيادية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

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2019-05-04

وظيفة قيادية شاغرة في شركة بنده للتجزئة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير الاتصالات”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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