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وظيفة إدارية شاغرة لدى مصرف الراجحي بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف الأحداث والشراكات”؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، الإعلام، التسويق، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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