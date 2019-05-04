وظائف هندسية شاغرة لدى مجموعة شاهيني بالرياض

2019-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (2) وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس دعم تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)