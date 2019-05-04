- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة لدى مجموعة شاهيني بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف هندسية شاغرة لدى مجموعة شاهيني بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (2) وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس دعم تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف هندسية شاغرة لدى مجموعة شاهيني بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.