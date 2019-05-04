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2019-05-04 #وظائف شاغرة للجنسين في متاجر لولو هايبر ماركت متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت سلسلة متاجر لولو هايبر ماركت عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع متاجرها في محافظة الجبيل. وأبرزت المتاجر أن الوظائف المتاحة على مسمى: . كاشير/ بائع- لولو هايبر ماركت (للرجال والنساء). Advertisements . موظفات مبيعات- لولو اكسبرس غاليريا مول (للنساء). وأوضحت المتاجر أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم على وظائف (كاشير/ بائع) الحضور إلى موقع المقابلات في مقر لولو هايبر ماركت الجبيل يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا، مشيرة إلى أن على الراغبات بالتقديم على وظائف المبيعات إرسال السيرة الذاتية وصور من المؤهلات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).









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