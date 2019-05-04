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وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-05-04

وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “محاسب ثاني- الرواتب”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة، الإدارة المالية، الاقتصاد، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المستشفيات، التحليل الكمي)، مع وجود خبرات سابقة.

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وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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