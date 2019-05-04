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وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “محاسب ثاني- الرواتب”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، المحاسبة، الإدارة المالية، الاقتصاد، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المستشفيات، التحليل الكمي)، مع وجود خبرات سابقة.
وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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