وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة إيلاف بمكة

2019-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف استقبال (للسعوديات).

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. مساعد رئيس قسم (للرجال).

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)