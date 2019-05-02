وظائف إدارية شاغرة في جامعة عبدالله للعلوم والتقنية

2019-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق الأنشطة التكاملية: درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في المجالات العلمية ذات الصلة.

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. مدير ما قبل الجائزة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو في مجال آخر ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).