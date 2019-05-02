وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

2019-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل أول الفواتير: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)