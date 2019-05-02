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وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض وينبع
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي الصحة والسلامة والبيئة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
. أخصائي الزراعة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الزراعية.
. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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