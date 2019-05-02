وظائف إدارية هندسية شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف

2019-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف” بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد إداري (للسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية).

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. أخصائي عمليات (للرجال): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).