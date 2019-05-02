- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية هندسية شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية هندسية شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف” بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساعد إداري (للسعوديات): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية).
. أخصائي عمليات (للرجال): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية هندسية شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.