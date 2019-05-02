4 وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي بالرياض

2019-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي المشتريات العامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

. أخصائي مشتريات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

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. مدير تطوير إدارة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي الرد الآلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).