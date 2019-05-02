- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 4 وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي المشتريات العامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.
. أخصائي مشتريات تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.
. مدير تطوير إدارة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
. أخصائي الرد الآلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 4 وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.