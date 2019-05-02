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وظائف شاغرة لدى شركة غازكو بالرياض وينبع
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وينبع.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. رجل أمن (ينبع).
. رجل أمن (الرياض).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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